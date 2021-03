OTSE | Martin Helme Maris Laurile: kuna teil lapsi ei ole, siis te ei tea, kuidas noored teismelised mõtlevad

Lauri täpsustas ka, et plaanitavasse eelnõusse on kavas lisada nn Romeo ja Julia klausel, mis tähendab seda, et seksuaalsed suhted noorte vahel on lubatavad, kui nende vanusevahe on teatud piirides. "Milline see piir võiks olla ja kuidas seda vahet määrata, ei ole hetkel otsustatud, see tuleb läbi arutada, läbi kaaluda ja põhjendada ja sealhulgas tuleb läbi arutada see ka noortega."

Te ütlete, et meil on vaja juurde mõelda ja arutada ja kaasata. Kümme aastat on see arutelu käinud Eestis, kõik need argumendid on ammu läbi nämmutatud, vaja on otsustada. Ja siin, mulle tundub, tuleb välja järjekordselt selle teie praeguse valitsuse käekiri, et te ei oska ega taha midagi otsustada, vaid lihtsalt veeretate mingisugust jutukest. Ei ole vaja valitsuselt eelnõu, mingit mingit põhjust ei ole selleks. Riigikogus on esitatud kaks eelnõu: üks meie fraktsioonilt, mis oli juba eelmises koosseisus, aga hääletati maha ja mida toetas ainult meie fraktsioon tookord; ja teine on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni eelnõud. Kusjuures nende eelnõude sisu on väga sarnane, sõnastus erinev, aga sisu on sarnane. Ka seal on arvesse võetud see, et on olemas see teatud vanusevahe, mille puhul on eriklauslid, ja siis, kui on suurem vanusevahe, on need karistused karmima. Miks te tahate venitada veel siin mingite kooskõlastusringidega ja väljatöötamiskavatsustega, kui meil on Riigikogu menetluses kaks eelnõu olemas? Miks te ei ole valitsuses valmis toetama kas ühte neist eelnõust või laskma Riigikogul seda seadusalgatust teha, kas või neid eelnõusid ühendada? Miks te tahate teha oma eelnõu?