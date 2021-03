Martin Helme Maris Laurile: kuna teil lapsi ei ole, siis te ei tea, kuidas noored teismelised mõtlevad

"Noore inimese seksuaalse enesemääramise iga on praegu 14, aga ta võib olla ka 15, ta võib olla ka 16, on väga erinevaid arvamusi," selgitas minister Lauri vastuseks Helle-Moonika Helme küsimusele, kui vana võib olla laps, kellega täiskasvanu saab ilma karistamata astuda seksuaalsuhtesse. "Ja kui 2015. aastal uuriti seda noorte käest, siis noored valdavalt leidsid, et see peab olema 15 aastat. Ja ma olen veendunud ja väga paljud teisedki on veendunud, et noori puudutavate otsuste puhul tuleb aruteludesse kaasata ka noori ja nende arvamusega arvestada."

Lauri täpsustas ka, et plaanitavasse eelnõusse on kavas lisada nn Romeo ja Julia klausel, mis tähendab seda, et seksuaalsed suhted noorte vahel on lubatavad, kui nende vanusevahe on teatud piirides. "Milline see piir võiks olla ja kuidas seda vahet määrata, ei ole hetkel otsustatud, see tuleb läbi arutada, läbi kaaluda ja põhjendada ja sealhulgas tuleb läbi arutada see ka noortega."

Moonika Helme kinnitas kolme lapse emana üheselt, et miinimum oleks 16 eluaastat, aga miks mitte 17. "See on vanus, mis juriidiliselt kaitseks neid täiskasvanute poolse seksuaalse ärakasutamise eest," sõnas EKRE poliitik.

Lisaküsimuseks sõna saanud Martin Helme mainis, et teda häiris ministri arvamus, et miks me arvame, et noored pole võimelised ise midagi ütlema või otsustama. "Ilmselgelt, kuna teil lapsi ei ole, siis te ei tea, mida noored teismelised arvavad asjadest või kuidas nad mõtlevad. Niisuguseid küsitlusi ei ole nagu mõtet asjasse tuua. Meil ei ole lubatud alla 16aastastel osta suitsu, osta alkoholi, juhtida autot. Isegi ei ole lubatud enne 21. aastat minna kasiinosse või relva kasutada. Aga näete, endast 40 aastat vanemate treeneritega võivad seksida."