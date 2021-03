Hiina luure jaoks töötanud Eesti teadlane püüti võrku teadustöö ettepanekuga 

Eesti Ekspressi teatel mõistis kohus Eesti riigisaladuse ja NATO saladuse lubadega teadlase Tarmo Kõutsi süüdi, kuna mees töötas viimased kolm aastat salaja Hiina sõjaväe luure heaks. Tarmo Kõutsi kaitsja Natalia Lausmaa ütles Õhtulehele, et kohtuotsus on tehtud Harju maakohtus kokkuleppemenetluses.„Kohtuotsust ei ole Tarmo Kõuts soovinud edasi kaevata ega ole ka kaebust esitanud, mistõttu otsus on nüüdseks jõustunud,“ rääkis ta. Lisaks konfiskeeritud summale, ligi 17 000 eurole, mille Hiina luure väidetavasti Tarmo Kõutsile maksis, mõistis kohus Kõutsilt välja menetluskulud 1460 eurot, mida tal on seaduse kohaselt õigus maksta 12 kuu jooksul. Kaitsja tunnistas, et Kõutsile sai saatuslikuks see, et algselt läheneti talle teaduskoostöö ettepanekuga, milles ta osanud näha midagi halba. Tegelikku teaduskoostööd aga ei järgnenud, mis selgus alles hiljem.