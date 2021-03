Tuhandeid eurosid riigi raha aastas neelava laguneva Liberty mõisa edasine saatus on ebaselge 

Riigihalduse ministri nõuniku Risto Kase sõnul maksab Liberty ülalpidamine RKASile aastas umbes 15 000 eurot. Varem on kõne all olnud mõisa renoveerimine riigi esindushooneks, kus saab külalisi vastu võtta, kuid ka korraldada koolitusi või seminare. Arutusel on olnud ka mõisakompleksi korrastamine ning vabaõhumuuseumi kasutusse andmine. Kaaluda on võimalik kinnistu osadeks jagamist või müümist. Välistatud ei ole ka konserveerimine. Otsuseid selle kohta aga langetatud ei ole.