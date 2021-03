Võlakütt Lembitu Kitt ei pääsenud vahi alt vabaks 

Harju maakohtus on käimas kohtuprotsess, kus Kitti ja Valentin Uzlovi süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises, Kitti veel ka väljapressimises ja eraviisilises jälituses ning ahistavas jälitamises. Kitt on seni viibinud vahi all. Kaitsja on taotlenud tema vabastamist elektroonilise järelevalve alla, kuid Harju maakohus ega Tallinna ringkonnakohus ei ole taotlust rahuldanud. Esmaspäeval ei võtnud riigikohus kaitsja määruskaebust Tallinna ringkonnakohtu otsusele arutusele.