VIDEO | Politsei avaldas Colorado tulistaja ja tema ohvrite nimed 

Politsei avalikustas teisipäeval, et kahtlustatav on 21aastane Ahmad Al Aliwi Al Issa, kes on pärit Colorado osariigist Arvada linnast. Noormees on elanud suurema osa elust Ameerikas. Al Issa sai kinnipidamise käigus vigastada ja ta viibib haiglas, kust ta teisipäeva õhtul maakonnavanglasse üle viiakse. Ta sai süüdistuse kümne inimese tahtlikus tapmises.