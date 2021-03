Juhtkiri | Eestivene poliitikute koroonavastutusest 

Kas aga kõik elanikud üldse on teadlikud, et piirangud kehtivad? Ja kui teavadki, siis kas peavad vajalikuks neist kinni pidada? Õhtulehe reportaaž pikka aega nakatumiste tipus olnud venekeelsetes piirkondades kinnitas, et kõrvuti teadlikkuse ja kaaskodanike tervisest hoolimisega leidub jätkuvalt ka ignorantsust. Lasnamäe kõrge nakatumise puhul ei saa siiski ainsaks põhjuseks olla see, et sealseil elanikel pole võimalust jääda kodukontoreisse, kuna suur osa neist töötab tootmisettevõtteis. Et nakatumistest vaid pool tuleb töökohtade kaudu, siis teine pool peab tulema mujalt, olgu selleks siis elamute liftid, trepikojad, maskikandmise vältimine või külaskäigud.

Venekeelsete elamisest Venemaa inforuumis on palju räägitud, kuid küsida tuleb hoopis, mida on tehtud, et Eestis toimuv jõuaks iga venekeelse elanikuni. Tänavareklaam ja otsepostitused on üks võimalus. Kuidas aga aitab Lasnamäe nakkusnäitajaid parandada see, kui linnapea Mihhail Kõlvart käib Venemaa telekanalis kurtmas, et oleks vaja tellida vaktsiini Venemaalt, selle asemel, et rääkida piirangutest kinnipidamisest nende Tallinna elanikega, kellele linnapea arvamus korda läheb.

Kas tasubki selles kontekstis imestada, et Tallinna munitsipaalmeedia lipukandja Stolitsa ei kajasta mitte nakatumisi Tallinnas, vaid tegeleb millegipärast hoopis Sputniku vaktsiini temaatikaga. Kuni venekeelsed munitsipaalpoliitikud käsitlevad koroonat üksnes isiklike plusspunktide kogumiseks sügisesi valimisi silmas pidades, võivad venekeelsed piirkonnad jääda koroonarinde nõrgaks lüliks. Eestivene poliitikutest on vastutustundetu panna hagu alla Sputniku teemale olukorras, kus seda vaktsiini niipea Eestisse tulemas pole. Elanikeni jõudmiseks tuleb kasutada olemasolevaid vahendeid, linnameediat ja ERRi vene kanaleid, kui linnavõim senist lemmikut, PBK kanalit kasutada ei saa.