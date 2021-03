Maailm Saksamaa karmistab lihavõtete ajal koroonapiiranguid Greete Kõrvits , täna 18:20 Jaga: M

Saksamaa valitsus otsustas koroonapiiranguid senisest veel kolme nädala võrra pikendada ning lihavõttenädalavahetusel on riik praktiliselt lukus. Kantsler Angela Merkel hoiatas rahvast, et olukord on väga tõsine. Saksamaal on võimust võtnud äärmiselt nakkav koroonaviiruse nn Briti tüvi, mis ähvardab riiki tema sõnul uue pandeemiaga.