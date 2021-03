Moskva tahab teha Pekingiga koostööd lääne sanktsioonide vastu 

Wang Yi ja Sergei Lavrov eitasid süüdistusi inimõiguste rikkumises. Hiina puhul kehtestas Euroopa Liit – aga ka USA, Kanada ja Ühendkuningriik – sanktsioonid uiguuri rahva tagakiusamise tõttu. Peking teatas, et kavatseb Hiina suveräänsuse rikkumise eest kümnele euroliidu kodanikule, nende seas ka viiele eurosaadikule, samaga vastata. Peale poliitikategelaste sai Pekingi sanktsioonid kaela ka Saksa päritolu teadlane Adrian Zenz, kes on uurinud tiibetlaste ja uiguuride vastast tegevust Hiinas. Samuti ähvardab riik sanktsioneerida Taani inimõigusrühmitust ja Hiina uuringute instituuti Saksamaal, kirjutab Deutsche Welle. Venemaa tähtsatele isikutele hiljuti kehtestatud sanktsioonid on loomulikult seotud Aleksei Navalnõi vangistamisega. Lavrov sõnas teisipäeval, et Venemaal ei ole Euroopa Liiduga enam mingeid suhteid.