Ministrid tegid ettepaneku seksuaalse enesemääramise eapiiri tõsta 

„Kohtumisel otsustati, et justiitsministeerium alustab seaduseelnõu ettevalmistamist sihiga saada see valmis aprilli lõpuks. Eapiiri muutmisele peab eelnema arutelu, mis kaasab erinevaid osapooli nagu arstid, psühholoogid, ülikoolid, Tervise Arengu Instituut, noorte esindusorganisatsioonid, politsei, prokuratuur, kohtud, advokatuur ja teised,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„Teiseks läbimõtlemist vajavaks küsimuseks on see, milline vanusevahemik on sobiv ja mõistlik lugeda noorte omavaheliseks normaalseks seksuaalsuhtluseks. Seda põhjusel, et suurem osa seksuaalsuhteid sellises vanuses noorte vahel leiab aset eakaaslaste või väikese vanusevahega noorte vahel ning on vabatahtlikud. Suurema vanusevahega juhtumid on harvemad,“ selgitas Lauri.

2015. aasta laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu järgi oli endast vähemalt viis aastat vanema inimesega 14aastaselt või nooremana olnud vabatahtlikus seksuaalvahekorras 4% noortest.

Eapiiri tõstmise korral on vajalik lisaks otsustada ka seda, kas sel juhul tuleb muuta teisi alaealisi puudutavaid vanusega seotud sätteid, eelkõige praegu kehtivat võimalust teatud juhtudel 15aastaselt abielluda. Väärib märkimist, et näiteks on süüvõime iga praegu 14 aastat.

„Oluline on rõhutada ka seda, et kui seksuaalsuhe ei toimu vastastikusel nõusolekul, on igal juhul tegemist kuriteoga, sõltumata sellest, kas tegemist on noorte omavahelise suhte või suurema vanusevahega,“ lisas Lauri.