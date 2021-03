SUTSTI? Putin vist lasi ennast vaktsineerida... väidetavalt 

„Me seda näitama ei hakka, peate meid sõnast võtma,“ sõnas Peskov reporteritele. „Mis puudutab kaamerate ees vaktsineerimist, siis see talle ei meeldi.“ Ta keeldus ütlemast, millise ravimifirma toodangut presidendile manustatakse, mainides vaid, et mõistagi on tegemist ühega kolmest Venemaal valmistatud vaktsiinist.