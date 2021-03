Repliik SEKS 13AASTASEGA? Mart Laari valitsus tahtis seadustada seksimise just nii noortega! Arvamustoimetus , täna 16:59 Jaga: M

Foto: TIINA KÕRTSINI

Laste ja noorte seksuaalse ärakasutamise juhtumite valguses imestab avalikkus, kuidas küll on võimalik, et Eestis sai seksuaalse enesemääratlemise eapiiriks kunagi määratud 14. eluaasta, mis võimaldab täiskasvanuil karistust kartmata läheneda just nii noortele lastele.