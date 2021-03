Saatuslik DNA proov: tavakontroll paljastas relvaäri ja Maybachi süütamise 

Kuna Maslov oli vahepeal elanud Dikajevi naise peetavas puhkekülas otse Tallinn-Rapla maantee ääres, otsiti läbi nii see koht, kui ka temaga Tallinnas seotud elamiskpaigad. Puhkeküla ühe puhkemaja seina sisse ehitatud peidikust tuli välja teinegi ebaseaduslik relv – Ungari päritolu automaatvintpüssi AK-63D baasil käsitsi ümberehitatud Kalašnikovi tüüpi automaatvintpüss.

Mille otsa politsei siis täpsemalt komistas? Maslovi tausta uurimisel selgus, et mehe Eesti kontaktiks on Mark Raul Laanela (46). Laanela on politseile tuntud persoon. Teda seostatakse praegugi Pärnus ühes autode ja liisinguga seotud kuriteos.