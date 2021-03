Eesti uudised TERE TULEMAST VAKTSIINISÕTTA! Euroopa Liit heitleb Suur-Peetritega, britid teevad aga meist kurjamid Viljar Voog , täna 15:29 Jaga: M

ARENGUD: Pfizeri vaktsiinitootlikkus on kõvasti kasvanud, Modernal oli ette teada, et see jääb väikseks, aga AstraZeneca valmistab jätkuvalt Euroopa Liidule pettumust. Foto: Dado Ruvic / Reuters / Scanpix

Mäletate, kuidas Suur- ja Väike-Peeter lõunatasid? Kõigepealt teeme sinu oma pooleks ja pärast sööb igaüks enda oma ära. Samamoodi käib ka koroonavaktsiinidega – USA ja Ühendkuningriik tahavad niigi plindris Euroopa Liidult doose ära võtta, Brüssel punnib vastu. Kätte on jõudnud vaktsiinisõdade ajastu.