Küsimus | Miks hääletasite riigikogus 14aastaste seksimisõiguse poolt? 

Jürgen Ligi, riigikogu liige, Reformierakond: Mul sai olla ainult üks kaalutlus – leppida spetsialistide seisukohaga, sest ise ma ei tunne teemat, küll aga et mul pole õigust võidelda valdava moraaliga, millest mu enda oma on olnud äärmuseni konservatiivsem. Ma ei tunne teemat ka praegu ja olen enda ettekirjutuse mõju suhtes päriselule skeptik. Aga minu silmis on solvav, et riik toimib seadusi luues hommikuse uudise pinnalt. Nii otse öeldaksegi, uudisest osatakse seadus kirjutada selle pärast, et ollakse valdkonnas 30 aastat ametnikuleiba söönud.