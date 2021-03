Repliik Küsimus | Kas Kaja Kallas on koroonat põdedes end ikka haiguslehele vormistanud? Arvamustoimetus , täna 13:45 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Kui Kaja Kallast asendab peaministri haiguse ajal Jaak Aab, siis kas Kaja Kallas on haiguse ajal vormistanud töövõimetuslehe, nagu riik pandeemia ajal tungivalt soovitab tavakodanikele? Kuigi Lennart Meri on öelnud, et Eestile on kombeks üks president korraga, siis praegu jääb mulje kahest peaministrist - üks on asendamiskorra järgi Jaak Aab, aga ka Kaja Kallas jätkab paralleelselt peaministrina tegutsemist?