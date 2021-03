„JÄRGMINE PEATUS“ | Eestlannast kunstnik: minister helistas ja ütles, et pean tööst loobuma ning maalimisele keskenduma! 

Minister teatas, et Agnes lausa peab töölt ära tulema ja täiskohaga maalima hakkama! Noor naine lasi end veenda ning keskendus maalimisele. Kui esiti tundis ta hirmu ebastabiilsuse osas, siis nüüdseks on see kadunud. Veelgi enam, Agnes toonitab: maalida ei saa, mõeldes raha peale.