Lugejakiri | Kuidas kaitsta poisse meeste riietusruumis?

Ka täna mõtlen, millised kohustused panevad täiskasvanud inimesed väikestele lastele. Nad ei oska end kaitsta! Nad on ohus ja väga kerge saak. Kirjutasin toona ka veekeskusele kirja, et see eeskiri tuleb üle vaadata ja teha nii, et lastel oleks turvaline. Kahjuks nad ei mõistnud mind ja pidasid seda täiesti normaalseks, et 7aastane poiss üksi riideid vahetab. See pidi olema iseseisvuse kasvatus vms.