Toomas Alatalu | Eesti valis 14aastaste seksiga punase laterna rolli 

Hääletati aastal 2001

Tegelikult oli seksiea määratlemine kaugel kiirustamisest, sest karistusseadustik koos 14-aastase eaga hääletati seaduseks alles 6. juunil 2001 ja jõustus aasta hiljem. Hääletamiseaegne peaminister oli Mart Laar, justiitsminister Märt Rask ja välisminister Toomas Hendrik Ilves, jõustamiseaegsed vastavalt Siim Kallas, Märt Rask ja Kristiina Ojuland.

Täna oleks aus rääkida sellest, et tegu oli üleminekuajaga, ideid palju ja soov maailmas esimese viie hulgas olla lõi välja kõnealuseski valdkonnas. Enamgi veel – juba novembris 1993 esitasid Daimar Liiv, Aap Neljas ja Heiki Raudla riigikogule eelnõu prostitutsiooni lubamiseks. Taustaks lõbumajanduse vohamine, mis aastal 2000 lubas arutleda koguni punaste laternate tänava tegemist Tallinnas. Selle üheks eestvedajaks oli sotsist (et kogu kolmik teada oleks) aselinnapea Ivar Virkus. Lisagem neile lood linnapea ja lehetoimetaja tipptundidest, et öelda – teatud osa avalikkusest oli tiine tegemaks riskantset sammu seadusandluses.

Mõistagi polnud välisministrite ülal mainimine juhuslik. Meie koalitsioonivalitsused töötavad ju konsensuslikult ehk siis iga seadus eeldab ka iga ministri nõusolekut. Välisministri mureks on mõistagi jälgida, et liiguksime peamises n.ö. võrdset jalga oma naabritega. Riigikogus olles pidasin vajalikuks enda jaoks kaugete seaduste puhul alati küsida – kuidas on sama asi lahendatud Lätis ja Leedus? Mõni minister kippus pahandama, ent ma treenisin nad välja - lõpus sain pärast tõdemust „teadsin, et Alatalu küsib“ ka vastuseid. Paraku oli see pigem minu eralõbu, sest viimasel välispoliitika arutelul riigikogus 16. veebruaril 2021 tõdeti rahumeeli, et kolme Balti parlamendi väliskomisjonid polnud viis aastat kohtunudki!

Suguelu spetsialistid

Just regionaalse vaate puudumise tulemusena pandigi meie seadusesse seksieana toona 14 aastat. Välisminister polnud piisavalt agar juhtimaks teiste ministrite tähelepanu sellele, et kõigis naaberriikides ehk Soomes, Rootsis, Norras, Taanis Lätis, Leedus, Poolas ja Venemaal oli vastav iga kas 15 või 16 aastat. Raske mõista, miks oli meil vaja asuda punase laterna rolli antud küsimuses. Andmaks märku, et väljakujunenud piirkonna keskmes elava kõige väiksema rahva noored küpsevad suguelu mõttes kiiremini kõigist oma eakaaslastest?

Nagu teada, on seksiea tõstmise teema tõusetunud varemgi seoses mõne näotu skandaaliga ja sumbunud. Saab öelda, et kolmel põhjusel. Esiteks kujunes meil põhiseaduse kirjutamise ja vastuvõtmise käigus välja juristide grupp, kes uhkeldab sellega, et nende kirjutatud seadusi on raske muuta ja toimetab siiani kiivalt selle nimel.