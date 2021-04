Mida tähendab RTP online kasiinos?  

Igal mängul on oma RTP näitaja. Nii mõnedki Eesti kasiinod jätavad selle enamasti 95 kuni 99 protsendi vahemikku. See number on teoreetiline, mis arvutatakse välja tuginedes reaalsetele andmetele. RTP põhineb väga suure infohulga alusel, mida on analüüsitud pika aja jooksul. Seda ülesannet täidavad sertifitseeritud testimise laboratooriumid (i.k. testing lab) ehk selleks rajatud testimiskeskused. Praktikas selgitatakse välja RTP kordaja keskmine väärtus mitmesaja miljardi testvooru alusel. Seetõttu võib reaalselt mängimise ajal variatsioone esineda mõlemas suunas palju, korduvalt ja pika aja jooksul.

Võtame lihtsa näite: kui ühte konkreetset mängu testitakse 390 miljardit korda (keerutust) ja maakera ümbermõõt on 40 000 kilomeetrit, teeb see saja keerutuse kohta ligikaudu üks sentimeeter maakera ümbermõõdust. See tähendab, et saja keerutuse kaupa RTP keskmist kordajat saavutada on sama, nagu ühe sentimeetri haaval maakerale ring ümber teha – see võtab päris palju aega. Niisiis võib öelda, et RTP on pigem tehniline näitaja, millel on vähem kokkupuudet sellega, kas mängija võidab või kaotab.

Võib juhtuda, et slotid, millel on väiksem RTP, maksavad välja suuremaid võite – samal ajal kui kõrgema RTPga kasiino mängud maksavad välja palju väikseid võite. Õnne võib proovida mõlema strateegiaga – pigem on see maitseasi. Ka sellisel juhul, kus RTP on kahel mängul täpselt sama, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et iga mängu seadistus ja iseloom on veidi isesugune, mistõttu käituvad nad ka erinevalt. Oluline mõju on mängu volatiilsusel, mis näitab, kui tihti kasiinomäng võite välja maksab. Mida suurema volatiilsusega mäng on, seda tihedamini võite saadakse, kuid need on seetõttu ka väiksemad. Madala volatiilsusega mängude puhul saab võite harva, aga nende väärtused on suuremad.