Viljandimaal asuva hooldekodu kolm klienti surid, prokuratuur alustas kriminaalmenetlust  

Kuriteokaebuses seisab, et 4. märtsil tuvastas eakatekodu kontrollinud Viljandi haigla kvaliteediõde, et selle koridoride vaheuksed ja klientide tubade uksed on lukustatud nii, et kliendil puudub võimalus neid ise avada ja soovi või hädavajaduse korral toast lahkuda.