„PUUDUTA MIND“ 178. SAADE | Hingamisterapeut soovitab: ära raiska oma energiat teiste reageeringute analüüsimisele 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on teadlikkuse ja muutuste vahendaja, tervendaja ja hingamisterapeut Monika Palm.

Vaata videot!

Varem või hiljem tõusevad meie elus filosoofilised ja eksistensiaalsed küsimused, mis vajavad edasiliikumiseks vastuseid ja lahendusi: mis on meie elu missioon, kuidas leida üles oma sisemine rahu ja rõõm, kes me päriselt oleme, mis on meie kutsumus, millest/kellest peaksime elus lahti laskma, milline on meie tõeline tõde või miks me siia ilma sündisime?