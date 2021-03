MAITSEV KATSE | Kuidas mekivad Clara brändi parimad koogid ja tordid? 

- Tort on keeksipõhjal ning sel on kihiti peal kohupiimakreem ja metsamaasikamaitseline sefiir. See kõlab hästi – õnneks maitseb samamoodi! Samas, üle ühe (suure) tüki naljalt ei jaksa süüa. Nii et naljaga pooleks võib öelda, et kui ei taha, et külalised sünnipäeval sekundiga tordi nahka paneksid, siis see on hea variant. Ühe tükiga saavad kõik maitsemeeled rahuldatud!