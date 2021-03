Relvastatud mees tappis Colorado kaubanduskeskuses kümme inimest 

Juhtum algas kohaliku aja järgi kella 14.30 paiku. Relvastatud mees sisenes kaubanduskeskusesse ja hakkas seal valimatult tulistama. Üks pealtnägija tegi toimunust Youtube'i keskkonda videoülekande. „Ma ei tea, mis toimub. Ma kuulsin püssipauku, keegi on maas. Siin on aktiivne tulistaja, minge ära!“ hüüdis video autor. Kuulda oli veel tulistamist, kui filmija ise kaubanduskeskusest põgenes.

Kohalviibijad teatasid, et pidid tulistamise käigus end varjates pikali hüppama või ohutusse kohta jooksma – olukord oli kaootiline. Politseil õnnestus lõpuks siiski relvastatud mees tabada, ent teadaolevalt tappis ta kaupluses kümme inimest. Hiljem näidati videos lühikeste pükstega meest, kes viidi käeraudades minema. Boulderi politseiülem Maris Herold kinnitas juhtunule järgnenud pressikonverentsil, et kahtlusalune viibib vahi all ja ta vajab haiglaravi.