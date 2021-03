FOTOD JA VIDEO | Tulistaja tappis Colorado toidupoes kümme inimest

Tulistamine algas kohaliku aja järgi kella 14.30 paiku King Soopersi poes. Relvastatud mees sisenes poodi ja hakkas seal valimatult tulistama. Üks pealtnägija tegi toimunust Youtube'i videoülekande. „Ma ei tea, mis toimub. Ma kuulsin püssipauku, keegi on maas. Siin on aktiivne tulistaja, minge ära!“ hüüdis video autor.

Kohalviibijad teatasid, et pidid tulistamise käigus end varjates pikali hüppama või ohutusse kohta jooksma – olukord oli kaootiline. Pärast mitu tundi kestnud tulevahetust õnnestus politseil relvastatud ning vigastatud mees tabada, ent teadaolevalt jõudis ta kaupluses kümme inimest ära tappa. Hiljem näidati videos palja ülakeha ja lühikeste pükstega meest, kes viidi käeraudades minema. Ametlikult pole siiski kinnitatud, et see isik oli tulistaja.

Boulderi politseiülem Maris Herold kinnitas juhtunule järgnenud pressikonverentsil, et kahtlusalune viibib vahi all ja ta vajab haiglaravi. Politsei kinnitas, et tulistaja kasutas AR-15 tüüpi poolautomaatset tulirelva.

Intsidendis sai surma ka üks politseinik – 51aastane Eric Talley, kes töötas Boulderi jaoskonnas alates 2010. aastast. Teadaolevalt saabus ta esimesena sündmuskohale. Politseiülem tunnustas pressikonverentsil Talley kangelaslikku tegevust ja kiiret reageerimist. Herold mainis, et uurimine on keeruline ja selle lõpuni viimine võtab vähemalt viis päeva. Ülejäänud ohvrite nimesid ei avaldata enne, kui nende lähedasi on teavitatud.

Intsidendist teavitati ka president Joe Bidenit, kes ütles eelmisel kuul, et tema arvates tuleb karmistada seadusi, mis tagavad tulirelva soetajatele põhjalikuma taustakontrolli.