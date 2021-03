Ewert Sundja avalikustas enda teismeliseea ahistusloo: hommikul veensin end, et ma nägin halba und 

"Kui keegi räägib millestki, mis toimus aastaid tagasi, siis on täiesti elementaarne, et kuulajal/lugejal võib tekkida küsimus – miks sa sellega alles nüüd välja tuled?

Koos sõbraga noortelaagris Saksamaal. Kogu see lõbus ja ootusärevust täis bussireis läbi Euroopa on kulmineerunud kohalejõudmisega Wolfsburgi, Volkswageni kodulinna. Saame tuttavaks meie rühmajuhiga, hästi sõbraliku ja laheda tüübiga. Ta meeldib kõigile, teeb nalja, on vahetu suhtleja - tiinekad sumisevad ta ümber nagu mesilased. Emotsioonid on laes ja esimene öö veedetakse koolivõimla põrandal madratsil. Uinun.