Maanteel hukkunud mehel oli helkur taskus 

Õnnetus leidis aset Lõuna-Eesti hooldekeskusele kuuluva Kanepi kodu teeotsa lähistel. Hoolekandeasutuse juhataja Merle Lätt kinnitab, et tegu ei ole nende kliendiga.

Volkswagenit juhtis 20aastane neiu, kes sõitis Kanepi poolt Leevaku suunal. Juht oli kaine ja tal on vastava kategooria juhiluba olemas. Kas hukkunu oli alkoholi tarvitanud, seda näitavad ekspertiisi tulemused.

Kanepi alevikus tõdeti, et härra on piki maanteed napsisena varemalt liikunud. Ka Erastvere külas elava mehe kinnitusel on hukkunu varemalt maanteel vindisena käinud ning kahjuks mitte ainult tee servas.