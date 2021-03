Austraalia üleujutused sunnivad tuhandeid inimesi kodu jätma 

Uus-Lõuna-Walesi osariigis kallab eelmisest nädalast saati paduvihma, lisaks möllab tugev tuul ning mitmed teelõigud on veetõusu süül läbimatuks muutunud. Osariigi peaministri Gladys Berejikliani sõnul on puhas ime, et seni veel ühestki hukkunust teateid pole. Ta lisas, et olukord on eriti traagiline seetõttu, et suur osa üleujutuste teele jäänud aladest on samad, mida eelmisel suvel kahjustasid maastikupõlengud. Berejiklian sõnas kohalikule meediale, et ta ei teagi, et Uus-Lõuna-Wales oleks kunagi sellises olukorras olnud: kaks ajaliselt nii lähestikku toimunud looduskatastroofi, lisaks veel pandeemia.