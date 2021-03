Juhtkiri | Laenukommuun ootab riigi abi 

Rahapakkujatele ei saa pahaks panna, et nad soovivad vabale rahale rakendust leida ja selle pealt teenida, kuid see peab käima vastavalt seadustele. Aru võib saada ka laenuvõtjatest, kes üritavad neile kättesaadavate võimalustega oma keerulisele finantsolukorrale lahendust leida. Neile võib see olla viimaseks õlekõrreks – juhul kui nad ei saa pangast ega kiirlaenukontoristki laenu võtta, või siis üritatakse sealseid laene tasuda eraisikuilt võetavate laenudena. On aga selgemast selgem, et kui 200 euro laenamine kaheks nädalaks maksab 375 eurot, ei saa see laenuvõtjale midagi head tähendada.

Mida siis sellises olukorras teha? Pidev laenude võtmine on märk nii puudulikust finantskirjaoskusest kui ka sellest, et laenaja ei näe enam suletud ringist, kuhu ta on sattunud, väljapääsu. Olukorda ei lahenda ka võlgnike häbiposti panemine, nagu teeb laenukommuun, serveerides seda ühiskondliku hoiatusena pahatahtlike laenuvõtjate eest. Nii on laenuandjad endale korraga võtnud nii mitteametliku finantsteenuse pakkuja kui ka politsei ja kohtu rolli. Milline on aga sel juhul põrandaaluse laenuäri puhul riigi osa?

Kui maksuamet ütleb, et ta on sotsiaalmeedias toimuvast teadlik ja teeb järelevalvet vastavalt võimekusele, siis kas sellest võib välja lugeda, et riigi vaikimine on nõusolek. Või piirdub viimase huvi ainult sellega, et maksuamet saaks laenuandjate tulu pealt oma maksud ikka kätte ning laenuäri seadustele mittevastamine pole justkui kellegi asi. Praegune olukord on veelgi segasem, sest kinnitavad ju viis riigiasutust, et laenuteenust tohivad pakkuda vaid tegevusloaga ettevõtted, kuid paraku tegutseb laenukommuun rahumeeli edasi.