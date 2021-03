Erakonnad toetavad seksuaalse enesemääratlemise eapiiri tõstmist. Aga kas see peaks olema 15 või 16 eluaastat? 

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütleb, et üksi erakond pole seksuaalse enesemääratlemise eapiiri tõstmise vastu. „Küsimus on, kas eapiir peaks olema 15 või 16 eluaastat,“ lisab ta.

Kuid see pole ainuke komisjoni arutatav murekoht. „Täna võib kohtu ja vanemate loal abielluda 15aastaselt, alkoholi saab osta 18aastaselt, 16aastaselt saab valida ja 14aastaselt on noor juba süüvõimeline ning talle võib määrata 8aastase vangistuse. Siin on segadust ja noorte positsioon ühiskonnas vajab terviklikumat korrastatust ning selgitustööd,“ ütleb Karilaid.

Õiguskomisjoni aseesimees Heljo Pikhof ütleb, et eapiiri tõstmisega ei taheta kurjategijaid juurde toota. Sestap arutati ka n-ö puhvertsooni loomist, näiteks seada üldine eapiir, olgu see 15 või 16 eluaastat, aga keelata alles üle 21aastasel seksuaalsuhe selles vanuses noorukiga.

Pikhofi sõnul ilmnes õiguskomisjoni istungil ka, et praegu on reguleerimata 17aastaste suhted 10aastastega.

Samuti istungil osalenud Lastekaitse liidu projekti “Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe räägib, et juttu tuli ka sellest, et juba lasteaias peaks saama eakohast seksuaalharidust. Hallimäe sõnul on oluline, et lapsed teaksid, mis on nende suhtes õige ja kui midagi juhtub, siis julgetaks pöörduda ja teataks, kuhu pöörduda.

Hallimäe sõnul on oluline, et eapiiri tõstmine ei hakkaks kahjustama noorte omavahelisi suhteid. „See tähendab, et oleme kõik seksuaalsed olendid. Seksuaalne küpsus saabub mõnel varem, mõnel hiljem. Ikka armutakse, vahel tekib n-ö Romeo ja Julia efekt,“ viitab Hallimäe Shakespeare'i näidendile, kus noormees oli 21aastane, neiu 13aastane.