Eesti uudised Hämara laenugrupi juht: mitte üks sõna ega punkt minu vastusest ei tohi välja jääda Kristiina Tilk , täna 19:00

Facebookis tegutseva eraisikuid koondava laenugrupi „Laenud eraisikutelt eraisikutele“ looja ja Themise õigusbüroo üks asutajaid Tanel Riivits. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Eraisikuid koondava Facebooki laenugrupi juht Tanel Riivits on esmalt üllatunud, et Õhtuleht teema vastu huvi tunneb, sest alles hiljuti olevat üks teine ajakirjanik tema isikust kirjutanud. Märkides, et meile ei paku huvi mitte nii väga tema isik kui grupis pakutavate laenude seaduslik pool, teatab Riivits: „Ma ütlen otse, mis me keerutame! Mul on tõtt öelda väike kahtlev tunne selle Õhtulehe suhtes. Ma tõtt öelda palju sellest väljaandest ei arva!“