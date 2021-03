Krimi Laagna tee surmaavarii üks ohvritest on siiani koomas. Abikaasa: arstide prognoos ei anna lootust Kristjan Väli , täna 15:25 Jaga: M

GALERII

KOHTUPINGIS: BMW juht Isa Khalilov ja tema ees kihutanud Chevrolet’d roolinud Vjatšeslav Kalašnikov (fotol paremal) ning nende kaitsjad Vladimir Sadekov ja Dmitri Školjar. Foto: Stanislav Moshkov

Tallinnas Laagna teel toimunud kihutamise ja sellele järgnenud surmaavarii üksikasju arutatakse kohtus. Üks kannatanu tunnistab, et tema mälestused algavad haiglavoodist ja teatest, et tema abikaasa on koomas. „On tänaseni. Arstide prognoos on selline, et ta ei väljugi. Prognoos pole lootustandev,“ lausub ta.