Väärtpaberitesse investeerimine – kas kasutada investeerimiskontot või registreerida ettevõte? 

Maksude seisukohast on peamiseks murekohaks kasumilt teenitud tulumaksu edasi lükkamine. Eraisikuna investeerides tekib tulumaksukohustus koheselt ja teenitud kasumi maksuvaba reinvesteerimine ei ole võimalik. Samuti on kahjumi edasi kandmine võimalik ainult väärtpaberiinvesteeringute puhul. Investeerimiskonto võimaldab küll tulumaksukohustust edasi lükata, aga kontot on võimalik maksuefektiivselt kasutada ainult väärtpaberitesse investeerimiseks. Nendel põhjustel kasutab suur osa investoreid investeerimisettevõtteid, mille põhitegevuseks on just vaba kapitali paigutamine.

Investeerimisettevõtte loomine on mõistlik kui investeerid varaklassides, mille puhul on eraisikuna investeerimisel maksukohustuse edasilükkamine raskendatud – näiteks kinnisvara, ühisrahastus, laenud, kasvuettevõtete osakud, noteerimata väärtpaberid. Samuti tasub meeles pidada, et ettevõtte asutamise ja haldamisega kaasnevad erinevad kulud nagu riigilõivud ja raamatupidamine. Seetõttu on investeerimisettevõtte asutamine mõistlik vaid juhul kui investeerimisportfelli maht on piisavalt suur, et maksukohustuse edasi lükkamisest teenitud täiendav tulu kataks ära eelnimetatud täiendavad kulud.

Investeerimisettevõtte asutamisel on tavaliselt mõistlik viia ka väärtpaberiinvesteeringud ettevõtte alla, et viimastelt teenitud tulus maksuvabalt mõnda teise varaklassi liigutada ja vastupidi. Tasub meeles pidada, et noteeritud väärtpaberitesse investeerimisel on vajalik LEI koodi taotlemine ja regulaarne uuendamine. LEI koodiga seotud teenuseid pakub Eestis ametlik registreerimisagent Baltic LEI, kelle juures on võimalik ka kood registreerida pikemaks perioodiks ja hoida seeläbi kuludelt kokku. Pikema investeerimishorisondi korral on mõistlik kood uuendada pikemaks perioodiks. Loe pikemalt LEI koodide uuendamisest Baltic LEI blogist.