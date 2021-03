Marianne Mikko | Mees medõeks, naine lukksepaks? 

Sama ametioskuse, haridustaseme ja töökogemuse puhul saab võrrelda esmapilgul ootamatuid ameteid. Teisisõnu- hooldustöötajaid lukkseppadega. Dekaad tagasi oli Eesti hooldustöötajate keskmine tunnipalk (2,6 eurot) enam kui kolmandiku võrra väiksem kui mootorsõidukite lukkseppade tunnipalk (4,1 eurot). Seega siis, kui naised ja mehed koonduvad tööturul erinevatele tegevus- ja ametialadele, võib see põhjustada soolise palgalõhe ka sel juhul, kui sama töö eest makstakse kõigile täpselt sama palka.

Kuidas vähendada erinevusi nn meeste- ja naistetööde puhul eesmärgiga muuta naiste palgad ühtlasemaks meeste omadega ehk otse öeldes, kuidas lõhkuda segregeeritud tööturgu? Küsigem, kas naised on hoolitsevamad või nad hoolitsevad, sest nad on pidanud seda tegema? Raske on vastu vaielda väitele, et hoolitsustöö on ühiskonna tunnustamata vundament. On küll. Kuidas aga teha nii, et medõdede rivis medõe kõrval võtab koha sisse medvend?

Olin kaks järjestikku riigikogu koosseisu (XII ja XIII- toim) riigikaitsekomisjoni liige. Seal tuli välja ajateenistusse kutsumise kontekstis huvitav tõsiasi – noormehed, kes ei tahtnud relva käes hoida, leidsid end alternatiivteenistuse raames haiglas sanitaritööd tegemas. Üsna mitmed neist meestest olid väga üllatatud selle töö füüsilisest raskusest ja teisalt – kui vähe palka hooldustöötajad said. Nii mõnigi noormees pidas vajalikuks rõhutada, et ta tõsiselt kaalub hooldustöötaja elukutsest. Sellise kogemuse võrra rikkamad noored mehed pidasid hooldustööd mehelikuks tööks. Palk olevatki see peamine, miks hooldustööle asumine nõudvat tõsist järelemõtlemist.

Ajateenistuses saab nii mõnigi noormees parameediku paberid. Olen kindel, et neist meestest on saanud head täiendust kiirabi. Erakorralise meditsiini tehnikuks saab täna ajateenistusest tulnud vanemparameedik. Uurisin ühelt vene keelt emakeelena kõneleva kiirabitöötaja käest, kuidas ta end tunneb kandes rinnas silti „medõde“. Mulle meeldis tema vastus: „Kui keegi muigab, et pikka kasvu mees on medõde, las ta siis muigab. Mulle meeldib inimesele heameelt teha. Mind isiklikult ei häiri see, et olen medõde.“