Seisukoht | Jumal tänatud, et ma ei pannud tütart vutitrenni 

Kuidas on see võimalik, et Nõmme Kalju ei teadnud, mida nende treener teeb? Miks lasi FC Elva juhtkond juhendaja uuesti lastega tegelema? Miks leidis Eesti jalgpalliliit, et alaealistele tütarlastele alastipilte saatnud mees sobib noortekomisjoni?