Raimond Kaljulaid | Ettepanek: 500eurone kriisiaja kodanikupalk kõigile Eesti inimestele 

Samas on mõistetav, miks eriolukorra välja kuulutamist soovitakse. Nädalaid on viiruse leviku näitajad katastroofilised – oodatakse riigi jõulisemat sekkumist.

Aasta aega on kõikvõimalikke piiranguid kehtestatud, leevendatud ja muudetud. Inimesed on sellest väsinud, paljud on heitunud. Usaldus valitsuse vastu on vähenenud, selle võrra kuulatakse valitsuse sõnumeid vähem.

Hetkel kehtivad ulatuslikud piiravad meetmed, kuid me ei näe viiruse jõulist taandumist Eestist. Mis on puudu? Mis on valesti?

Oleme kriisis unustanud, et ühiskonna käitumise suunamiseks ei piisa käskudest ja keeldudest.

Tavaolukorras oleme seda mõistnud. Me ei trahvi lastetuid peresid, vaid maksame vanemahüvitist ja alates kolmandast lapsest suuremat lapsetoetust, et toetada laste sündi peredes ja ületada rahvastikukriis. Me maksame ettevõtjatele erinevaid toetusi ja pakume riigipoolset laenu selleks, et soodustada eksporti.

Mida suurt ja käegakatsutavat oleme riigina täna teinud, et inimestel oleks lihtsam püsida kodus ja kriisiga toime tulla?

Sotsiaaldemokraatid on seisnud selle eest, et haiguspäevade hüvitist makstaks esimesest haiguspäevast. Kevadel pakkusime, et kooliealiste laste vanematele tuleb maksta ühekordset koduõppetoetust, hüvitamaks peredele koduõppele üleminekuga seotud kulusid. Täna oleme oluliselt keerulisemas seisus kui kevadel. Mida tuleks teha nüüd?