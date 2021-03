Maiken Tiits | Ühiskonnaõpetusest ei piisa, vajame kvaliteetset seksuaalõpetust 

Samast uuringust selgus ka, et "koolis käsitletakse seksuaalhariduslikku temaatikat enamjaolt põhikoolis, 7.–9. klassis". Samuti selgub uuringust, et: "teemasid puudutatakse psühholoogias, loodus-, inimese ja ühiskonnaõpetuses". Noored tõid välja, et kõige rohkem soovitakse seksuaalhariduslikku infot saada koolitundidest ja kooliga seonduvatest programmidest. 51% vastanutest leidis, et seksuaalse väärkohtlemise teemadest räägitakse pigem ebapiisavalt, 16% leidis, et seksuaalse väärkohtlemise teemadest räägitakse täiesti ebapiisavalt.

Kuidas võiksid teadmised seksuaalsest väärkohtlemisest jõuda laste ja noorteni? Tuleks luua kvaliteetne aineprogramm koolidesse, mis hõlmaks seksuaalkasvatust kui tervikut. Mitte rääkida lastele koolis ainult seda, et kuidas end suguhaiguste ja rasestumise eest kaitsta. Seksuaalõpetust saaksid läbi viia oma ala spetsialistid. Neid on kindlasti Eestis raske leida, sest seksuaalkasvatust ega seksuoloogiat Eestis õppida ei saa.

Mõni aasta tagasi oli pildis Rita Holm, kes on Soomes õppinud seksuaalkasvatust. Rita õpetab Soomes juba aastaid. Oma tarkusi jagab ta lastele juba lasteaiast alates. Tema eesmärk oli teha lastele selgeks juba varasest east, milline seksuaalkäitumine on väär ja mille eest tuleks end kaitsta. Lapsevanemad peavad samuti omalt poolt laste heaolule kaasa aitama ja end harima nii internetis levivate ohtude kui ka muu seksuaalkuritegevuse ja pedofiilia kohta.

Seksuaalõpetus kui sõna on uudne ja võib tekitada eelarvamusi. Kui vaadata Maslow'i püramiidi inimvajaduste hierarhiat, siis seks on kõige primaarsem vajadus koos toidu, joogi, eluaseme ja unega. Seksuaalõpetuse alla läheb lisaks seksile: soo identiteet, soorollid, seksuaalne suundumus, erootika, nauding, lähedus ja järglaste saamine. Õpetada seksuaalsust laiemal määral tähendab õpetada inimeseks olemist.

Seksuaalõpetus tagaks meile laiema arusaama oma kehast, olemusest, aitaks meil end kaitsta seksuaalse väärkohtlemise eest või vähemalt annaks meile julgust otsida abi õigel ajal. See aitaks 14-aastastel tüdrukul olla eneseteadlikum ja mõista, kui keskealine jalgpallitreener teda ära kasutada tahab. See aitaks 14-aastasel tüdrukul otsida abi just sel hetkel, kui ta seda kõige rohkem vajab, mitte alles aastaid hiljem.