Taavi Aas | Inimesed on rahul tasuta ühistranspordiga 

Kuidas pealinnas isikliku autota hakkama saada? Lähed trammi, trolli, bussi või rongi. Võtad tõukeratta, odava takso. Või muidugi kõige tervislikum variant, sõidad enda jalgrattaga või jalutad soovitud kohta. Tallinn on ligi 160 km2 suurune ning sel alal elab umbes kolmandik eestlastest, üle 400 000 meie inimestest. Ühistranspordi võrk on väga tihe ning ühistranspordivahendit ei pea reeglina üle 10 minuti ootama, kuna liinivõrk on niivõrd tihe.

Kagu-Eesti tõmbekeskuses Võrus on olukord teine. Võrdluseks tasub raadiust laiendada ca 8 km võrra. Ringi sisse jääb ka Väimela asula. Sealt Võrus käimiseks ilma enda autota on võimalik astudes bussi, võttes üpris korraliku summa eest takso (10 eurot) või leppides tuttavatega kokku autot jagada. Paremate ilmadega tuleb kõne alla ka 15-20 minutiline rattasõit. Võru on ligi 14 km2 suurune ning seal elab 12 000 inimest. Hommikul ja koolitundide lõppemisel on võimalik ühe tunni jooksul kahe-kolme bussi vahel valida, päeva peale see hajub ning lauale jääb üks buss tunnis.

Võrus nagu Tallinnas

Kas võrokesed peaksid olema halvemas olukorras kui pealinna elanikud? Muidugi mitte, kuid peame ka mõistma, et hajaasustusega piirkonnas ei saa ka tulevikus iga kümne minuti tagant ühistranspordiga sõita. Enda või tuttava autot naljalt juba igapäevasest liiklemisest kaotada ei saa, kuid elu ringleb suuresti bussigraafikute ümber, mis on paljudele üks põhilisi liiklemisviise. Kuid milline liinivõrk on kohalikele sobiv, vajadustele vastav ning piisav? Kas see on ebaloogiline, et riik soodustab pealinna välist elu suuremate dotatsioonidega?

Maakondlikud ja linna bussiliinid on oluline avalik teenus, mida tuleb osutada nii tihe- kui hajaasustuses, mistõttu teenuse tulemuslikkust tulebki vaadata vastavaid erisusi arvestades. Me ei saa avaliku teenuse osutamisel lähtuda vaid liinide tulususest, kuna riik ja omavalitsused peavad tagama eluks vajalike teenuste kättesaadavuse üle Eesti kõigi piirkonna elanikele.

Tasub meeles pidada, et hajaasustusega piirkondades ei saagi riik eeldada sama efektiivsust kui ületäituvusega Harjumaa liinidel. Tasakaalupunkti leidmine on keeruline, kuna hajaasustuse piirkondades on esmatähtis tagada minimaalsed liikumisvajadused. Ühistransport seda ka teeb, tagades inimestele minimaalsed, kuid stabiilsed liikumisvõimalused, vaatamata busside madalamale täituvusele.

Maaelu ongi kallis