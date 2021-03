„SUHTEMINUTID“ | Mida teha, kui sul peaks kodus koos perega passimisest juhe kokku jooksma? 

Teie ees on särtsakas rubriik "Suhteminutid", kus oma ala tegijad annavad hüva nõu, kui su aju on ülekeemise piiril, kõigest on kõrini ja valgus tunneli lõpus tundub valgusaastate kaugusel.

Täna annab nõu elurändurist värvikas optimist Illimar Pilt. Mida teha, kui täiskasvanud jonnima hakkavad? Illimaril on hüva nõu varnast võtta.

Illimar on isaks kolmele lapsele, kes korraldab mürakarudele metsasünnipäevasid ja on lasteaias müramistreener. Ta on olnud kaks aastat kodune isa ning on perega ööpäevaringselt ninapidi koos. Kes oleks veel pädevam nõu andma, kui sul peaks kodus perega passimisest juhe kokku jooksma?

Vaata videot!