Toidukohad näevad kevade saabudes õlekõrt avatud terrassides 

Käpp ütles ERR-i uudisteportaalile , et selline otsus oleks loogiline, kuna vabas õhus ei levi koroonaviirus niivõrd tugevalt ning söögi- ning joogikohtadele oleks juba see parem lahendus kui kaasamüük.

"Ma arvan, et kui ilmad lähevad soojemaks, siis oleks see väga mõistlik lahendus enne seda, kui me tohime ja saame päriselt restoranid ja kohvikud lahti teha," ütles Käpp.

Ta lisas: "Kui me vastavalt kehtestatud piirangutele hoiame pikivahet ja külaline ise läheb restoranidest kaasa ostma, istub maha, sööb oma saiakese või salati, saab ta kuskilt läbi teenindusluugi selle või lubatakse ka teenindaja terrassile. See võiks olla päris mõistlik lahendus ja seda on ka päris mitmed riigid teinud, kes on samamoodi piiranud restoranide tegevust ja lubanud alguses järk-järgult terrassidel inimestel olla. Väga mõistlik oleks meil minna sama teed."