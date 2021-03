Taas juhiloata roolis: kohtu ette astuvat tõsielustaari Kalvi-Kallet  ähvardab vangistus 

Läinud aasta sügisel tunnistas Pärnu maakohus Kalvi- Kalle Kruusamäe süüdi süstemaatilises juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimises ja mõistis talle kuuekuulise vangistuse, mida suurendati varasema kohtuotsusega mõistetud kuuekuulise vangistusega. Kohus asendas vangistuse 357 tunni üldkasuliku tööga, Üldkasuliku töö tegemise ajal on Kalvi-Kalle kohustatud täitma kontrollnõudeid ja alluma kriminaalhooldaja järelvalvele. Kohus konfiskeeris kuriteo toimepanemise vahendi, Aixam Scouty, mis on mopeedauto.

Nüüd on Kalvi-Kalle Kruusamäe uuesti kohtu ees, kuna ta peeti kinni autoroolist ilma juhtimisõigust omamata. Juhtum leidis aset Raplamaal ja prokurör Milvi Pruusi sõnul sõitis ta taas juhiloata. Prokurör märkis, et noorele inimesele on antud võimalus ehk teda pole varasemalt vangistusega karistatud, kuid nüüd pole välistatud ka vangistus.

Kalvi-Kalle on juhiloata sõitmise eest varemgi karistada saanud – ta on juhtimisõiguseta rooli istunud nii 2017. aastal kui ka 2018. aastal.