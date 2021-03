Põhja prefektiks nimetatud Joosep Kaasik teenib 4600 eurot kuus 

Joosep Kaasik on nimetatud Põhja prefektiks alates tänavu 1. aprillist kuni 31. märtsini 2026. Siseminister kehtestas Kaasiku kuupalgamääraks 2265 eurot , politseikoloneli teenistusastme eest määratakse talle teenistusastmetasu 135 eurot kuus, regioonitasu on talle määratud 200 eurot kuus ja tasandustasu 2000 eurot kuus. Kaasikul on 1. aprilli 2021. seisuga politseiteenistuse staaži 26 aastat, 3 kuud ja 20 päeva.