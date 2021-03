Siseministril tuleb riigikogulastele selgitada: miks andis valitsus kodakondsuse Venemaal karistatud inimesele 

Valitsus kiitis 4. märtsi istungil heaks Eesti kodakondsuse andmise isikule, kes on Venemaal pannud toime kolm kuritegu. „Vastavalt kodakondsuse seadusele ei anta üldjuhul naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsust isikule, keda on kriminaalkorras karistatud tahtlike kuritegude eest. Erandkorras on võimalik kodakondsust anda vaid juhul, kui karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut,“ seisab Urmas Reinsalu, Üllar Saaremäe, Priit Sibula ja Helir-Valdor Seederi arupärimises Kristian Jaanile, kellel palutakse selgitada, kes oli see isik, millised olid tema kuriteod ja mis motiividel tegi siseminister ettepaneku sellele inimesele kodakondsuse andmiseks.