Euroopas seisab laos miljoneid vaktsiinidoose 

Von der Leyeni sõnul jääb Euroopa Liidul aga vaktsiinist puudu ja seetõttu tuleb selle eksporti vähendada. Teisisõnu jääks Inglismaa ilma viiendikust doosidest, mis pidid lähinädalatel saabuma, teatas Mail on Sunday, avaldades ühtlasi tabeli, millest selgub, et vaktsineerimise aegluse Euroopa Liidus tingib suuresti see, et miljonid doosid vedelevad suuremates riikides kasutamata.