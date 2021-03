Eakad: üksi elavate pensionäride toetus oleks oma nime väärt, kui summat mitmekordistada

Alates 2017. aastast makstakse üksi elavatele vanaduspensionäridele üks kord aastas toetust 115 eurot. Kuude peale jaotatuna teeb see 9,6 eurot. Summa on püsinud muutumatuna alates 2017. aastast, kui toetust maksma hakati. Viimastel andmetel on Eestis kokku 305 702 vanaduspensionäri. Kui paljud neist on õigustatud saama üksi elava vanuri toetust, selgub septembri lõpus. Mullu oli toetuse saajate arv ligi 90 000. Toetus makstakse välja koos oktoobrikuu pensioniga neile vanuritele, kes vastavad ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini teatud tingimustele.