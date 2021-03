Maskide kandime ja sotsiaalse distantsi hoidmine võib kesta veel aastaid 

Dr Ramsay lisas, et sellised piirangud nagu näokatted rahvarohketes kohtades ja sotsiaalne distantseerumine on paljude jaoks aktsepteeritud ja võimaldasid siiski majandusel toimida.

"Nii et ma arvan, et kindlasti paar aastat, vähemalt seni, kuni mujal maailmas on rahvas sama hästi vaktsineeritud kui meil, ja koroonaarvud on kõikjal vähenenud, võime võib-olla väga järk-järgult tagasi minna normaalsema olukorra juurde," lisas ta.