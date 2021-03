SEE PEAB OLEMA LÕPP! Indrek Kaingu poisipõlve ahistuslugu paneb nõudma: lapsed vajavad paremat kaitset. Kohe! 

Mõned lood on väga valusad, aga tahavad siiski tulla päevavalgele, sest haavad tahavad paraneda. See siin on üks valus meenutus, mille vallandas 14-aastasega justkui võrdse seksuaalsuhte kaitsjate irve meedias. Et inimesed saaksid tulevikus olla targemad.