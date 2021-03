NÜÜD TÄISMAHUS! Indrek Kaingu poisipõlve ahistuslugu paneb nõudma: lapsed vajavad paremat kaitset. Kohe! 

Kui mu keha polnud seni veel sellele tegevusele reageerinud, siis mingist korrast alates tekkis selle mudimise peale erektsioon, mis talle väga meeldis ja mind tohutult ehmatas. See kõik tundus täiesti absurdne. Tema tegevus oli juba väga valus, aga kuna ta kinnitas, et see on hoopis mulle hea ja vajalik, siis usaldasin teda. Ehk nii siis mehi kasvatataksegi? Sedaviisi jätkus tema tegevus veel palju nädalaid.

Ent natukese aja pärast „vahelejäämine“ kordus. Siis sain duširuumis juba aru, et ma polnud esimene ega viimane, kellega neid asju tehakse. See aga tekitas nii mitmekihilise segaduse, et ma ei osanud enam midagi endaga peale hakata. Tundsin, et mu usalduse võitnud treener on mulle valetanud, et mind on teiste ees rüvetatud. Et seda on tõenäoliselt veel teistegagi tehtud ja et need suured, kellega ilmselt enam ei tehta, nüüd naeravad nooremate üle, kellega tehakse. Süsteemne katastroof.