Juhtkiri | Meelehärmi ei tasu alahinnata 

Kui mitte füüsilisele tervisele, siis päris kindlasti jätavad sarnased aktsioonid jälje eestimaalaste meeleseisundile. Ka meeleavaldajate endi omale, sest ees ootab paratamatu pettumus, et valitsus pole minemas piirangute leevendamise teed – olgugi et mullu selline seos saarlaste istuva protesti ja kirikukellade helistamisega tõepoolest tekkis –, pigem vastupidi. Nagu hurjutas terviseameti juht Üllar Lanno: kui nakatumiskordajat alla ei saa, siis jääb Eestis suvi n-ö vahele. Ja kui möödunud kevadel sai valitsust nahutada julguse puudumise eest, et viimane ei piirdunud kodanike taltsutamisel malbete soovitustega, nagu seda tehti toona Rootsis, siis pärast sealse koroonakomisjoni ametlikku hinnangut, et riik ei tulnud oma eakate kaitsmisega toime, ja rangete piirangute jõustamist, on raske veenvalt põhjendada, miks peaks Eestis seda läbikukkunud eksperimenti kordama.

Rääkimata siis sellest, mida tunnevad piirangute massilist eiramist nähes need eesliinitöötajad, kellel tuleb suveni ja halvemal juhul kauemgi vastu pidada meeletu töökoormuse all, mis veel ei näita taandumise märke. Või kõigi nende lähedased, kes on parasjagu haiglas või võitluse haigusega kahjuks juba kaotanud.