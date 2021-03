Joe Bideni kolmikkomistamine: tugev tuul oli süüdi? 

Saatjate ehmatuseks oskas ta kolmel korral järjepanu komistada, hõõrus viga saanud vasakut põlve, kuid suutis parema käega trapi käsipuust hoides siiski end püsti sikutada ja longates lennukisse minna, ilma et stjuardess pidanuks appi ruttama, kirjutab The Guardian.

Ajakirjanike pärimisele, et kas haiget saanud põlve vaatas arst üle, oskas Jean-Pierre vastata: „Ma oskan teile vaid seda öelda, et president tunneb end sajaprotsendiliselt hästi. Temaga on kõik korras!“

Konservatiividel on Bideni eksimused pidevalt hambus, nad peavad tema eksitusi läheneva dementsuse tundemärgiks. Süüdistused said eriti hoogu, kui ta nädalapäevad tagasi kutsus asepresident Kamala Harrist president Harriseks. Samas on presidendi ihuarst Kevin O'Connor kampaaniapäevil kinnitanud, et Biden on terve ja jõuline mees, kes saab presidendiametis suurepäraselt hakkama.